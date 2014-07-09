В Луганской области неизвестные взорвали цех горно-обогатительной фабрики

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, вчера, 8 июля, в 03.10 в цеху №1 горно-обогатительной фабрики "Славяносербская" произошел взрыв.

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Установлено, что неизвестные лица совершили попытку подрыва железобетонной опоры башни аварийного склада данного цеха при помощи 1 кг взрывчатого вещества (тип взрывчатки устанавливается). В результате взрыва опора была частично повреждена. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.