На Луганщине неизвестные, называющие себя Нацгвардией, готовят провокацию - СМИ

03:19, 09 июля 2014
Политика
0 0

Неизвестные в камуфляжной форме, представляющиеся Нацгвардией, вывели на площадь в селе Желтое Луганской области местных жителей и поставили рядом две установки "Град".

град / facebook.com/butusov.yuriy

Как известно, в Луганской области практически нет Нацгвардии.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", местные жители утверждают, что неизвестные в военной форме собираются стрелять в сторону сил АТО, ожидая ответного удара.

Читайте такжеТеррористы захватили воинскую часть Нацгвардии в Донецке

По предварительной информации, установки ранее были вывезены из крымских мотострелковых бригад Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter