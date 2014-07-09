На Луганщине неизвестные, называющие себя Нацгвардией, готовят провокацию - СМИ
03:19, 09 июля 2014Политика
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Неизвестные в камуфляжной форме, представляющиеся Нацгвардией, вывели на площадь в селе Желтое Луганской области местных жителей и поставили рядом две установки "Град".
На Луганщине неизвестные, называющие себя Нацгвардией, готовят провокацию / facebook.com/butusov.yuriy
Как известно, в Луганской области практически нет Нацгвардии.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды", местные жители утверждают, что неизвестные в военной форме собираются стрелять в сторону сил АТО, ожидая ответного удара.
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По предварительной информации, установки ранее были вывезены из крымских мотострелковых бригад Вооруженных сил Украины.
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