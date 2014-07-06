Спасатели привезли в Славянск хлеб и воду (фото)
18:33, 06 июля 2014Общество
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Из городов Святогорск и Дружковка спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям доставили в освобожденный от террористов Славянск гуманитарную помощь.
В Славянске спасатели раздавали питьевую воду / ГСЧС
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, местным жителям раздали 5 тысяч буханок хлеба, свыше 200 банок мясных консервов и почти 3000 литров питьевой воды.
Напомним, пророссийские террористы оставили Славянск.
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