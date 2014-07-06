Украинские военные взяли под полный контроль Славянск и Краматорск

Украинские военные полностью контролируют города Славянск и Краматорск Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В этих населенных пунктах по указанию Петра Порошенко уже начинают восстанавливать инфраструктуру: наладили поставки продуктов питания, питьевой воды и другой гуманитарной помощи местным жителям.

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Также начался процесс, связанный с решением проблемных вопросов относительно поступления средств на выплаты пенсий, стипендий, заработных плат местному населению.

"Банды террористов деморализованы, но вместе с тем продолжают осуществлять коварные нападения на украинских военных", - отмечают в сообщении.

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Так, вчера, около 23.00 вблизи населенного пункта Пески Донецкой области, боевики из стрелкового оружия обстреляли один из опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В ответ террористы получили достойный отпор. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Впоследствии боевики пытались еще раз атаковать блокпост сил АТО минометным огнем. Но опять безуспешно.