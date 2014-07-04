Восточная часть Луганска осталась без воды и электроэнергии
Восточная часть Луганска с 16.00 сегодняшнего дня осталась без водо- и электроснабжения из-за боевых действий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного коммунального предприятия "Компания "Лугансквода"", в результате боевых действий около 16.00 без электроснабжения остался ряд объектов "Луганскводы", обеспечивающий водоснабжением и водоотводом жителей восточных кварталов Луганска.
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В результате эти жилые кварталы города временно оказались без водоснабжения и водоотвода: насосная станция 2-го подъема (на квартале Ватутина); Октябрьские очистные сооружения (в Малой Вергунке); канализационные насосные станции №10, 11 и 18.
После восстановления электроснабжения сотрудники "Луганскводы" запустят оборудование для обеспечения своих абонентов услугами водоснабжения и водоотвода.