Жители заставили боевиков покинуть поселок Боровское Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Все больше нарастает волна протестов мирного населения. Жители продолжают оказывать сопротивление террористам", - отметил он.

"Так, под давлением жителей поселка Боровское Луганской области группа террористов, которая еще вчера захватила сельсовет, вынуждена было покинуть этот населенный пункт", - добавил пресс-секретарь СНБО.