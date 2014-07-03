Жители заставили боевиков покинуть поселок Боровское Луганской области
15:15, 03 июля 2014Общество
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В поселке Боровское Луганской области мирные жители заставили террористов покинуть населенный пункт.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Все больше нарастает волна протестов мирного населения. Жители продолжают оказывать сопротивление террористам", - отметил он.
"Так, под давлением жителей поселка Боровское Луганской области группа террористов, которая еще вчера захватила сельсовет, вынуждена было покинуть этот населенный пункт", - добавил пресс-секретарь СНБО.
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