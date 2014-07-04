Ночью террористы обстреливали позиции АТО из танков, минометов и "Града"

08:22, 04 июля 2014
Политика
0 0

Прошедшей ночью террористы совершили нападения на позиции сил АТО.

Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление».

В частности, из БМ-21 «Град» обстрелян блок-пост сил АТО в Луганской области. Украинские военнослужащие в результате обстрела не пострадали.

2 танка террористов обстреляли блок-пост АТО в Донецкой области. Повреждены 2 единицы бронетехники, информация по потерям личного состава уточняется.

Читайте такжеТеррористы снова обстреляли аэропорт в Луганске

Минометному обстрелу подверглись позиции сил АТО в аэропорту «Луганск» и на аэродроме вблизи г.Краматорск. Среди украинских военнослужащих жертв нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter