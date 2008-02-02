У теневого бизнеса в АПК достаточно наличных, чтобы скупить урожай зерновых

Кабинет Министров Украины планирует в ближайшее время разработать мероприятия для недопущения развития теневого бизнеса в агропромышленном комплексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Полтаве заявил первый заместитель министра аграрной политики Юрий ЛУЗАН.

По его словам, использование наличных средств при расчетах за аграрную продукцию ведет к дальнейшей тенизации экономики. «Если в 2004 году коммерческие структуры взяли в коммерческих банках наличных средств для закупки сельхозпродукции на 12 млрд. грн., то в 2005 году - 19 млрд. грн., в 2006 - 24 млрд. грн., а в 2007-м, по нашим подсчетам, около 30 млрд. грн. Это значит можно скупить всё зерно, которое производится всеми сельхозпроизводителями на корню. Это очень большое зло, над которым надо всем работать», - сказал Ю.ЛУЗАН.

По его словам, чтобы достичь прозрачности в аграрном рынке страны надо преодолеть развитие теневой экономики в агропромышленном комплексе, чем сегодня и занимается министерство.