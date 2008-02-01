Кабмин отменил решение старого правительства в отношении АНТК им.Антонова

Кабинет Министров Украины отменил постановление прежнего правительства (от 2 октября 2007 г. №1183) об утверждении новой редакции Устава государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова».

Текст соответствующего постановления Кабмина (от 30 января т.г. №28) обнародован на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2007 года трудовой коллектив АНТК им. Антонова обратился к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить предприятие от попыток рейдерства.

Как отмечалось в обращении, «в определенных кругах Министерства промышленной политики и авиастроительного концерна «Авиация Украины» продуцируются решения об изменении Устава предприятия, смене руководства АНТК им. Антонова, что угрожает развалом предприятия и отрасли авиастроительства Украины». С аналогичным письмом трудовой коллектив обращался к Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Однако Кабмин 2 октября утвердил Устав госпредприятия в новой редакции.

4 декабря 2007 года Днепровский районный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковое заявление Первичной профсоюзной организации АНТК им. Антонова. В частности, судом установлено, что внесение изменений в Устав АНТК им. Антонова невозможно без согласования этого вопроса с трудовым коллективом, суд также обязал проводить публичное обсуждение проекта Устава до его утверждения органом, уполномоченным управлять государственным имуществом.