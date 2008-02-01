Волынский облсовет просит включить область в 30-километровую зону

Волынский областной совет предлагает распространить действие украинско-польского соглашения о правилах местного пограничного движения на всю территорию области и срочно проработать с польской стороной комплекс мер по введению местного пограничного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении к Президенту и премьер-министру Украины, послу Республики Польша в Украине и Генеральному консулу Республики Польша в Луцке, принятом сегодня на совещании сельских, поселковых, городских председателей Волынской области,.

В заявлении, в частности, предлагается утвердить формы разрешений на упрощенное пересечение границы, изготовить бланки разрешений, определить процедуру их оформления, снять ограничения в перечне страховых компаний, полисы которых принимаются польскими консульскими учреждениями, обнародовать сроки выполнения данных мероприятий и тому подобное.

Представители органов местного самоуправления отмечают, что заявление обусловлено ситуацией, которая сложилась в связи с присоединением Республики Польша к Шенгенскому соглашению и изменением порядка пересечения украинско-польской границы.

«После присоединения Польши к Шенгенскому соглашению и введения новых правил оформления виз для граждан Украины сложилась напряженная ситуация в приграничных районах Волынской области. Практически граница для большинства граждан Украины стала закрытой”, - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, жители приграничных районов требуют немедленного подписания соглашения о малом пограничном движении между Польшей и Украиной. Люди перекрывают международные магистрали, ведущие к пограничным пунктам пропуска.

Проблемы при пересечении украинско-польской границы возникли с 1 января 2008 года, когда Польша вступила в Шенгенскую зону.

Подписание соглашения о малом пограничном движении между Украиной и Польшей запланировано на февраль этого года. Согласно договору, жители приграничных регионов в 30- и 50-километровой зоне смогут пересекать границу без визы.