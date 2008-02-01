Украина после вступления в ВТО может выдвинуть ряд требований России

Украина, в случае своего вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), в качестве члена этой организации может поставить перед Россией ряд требований, необходимых для ее вступления в ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в ходе "круглого стола" в режиме видеомоста "Киев-Москва" на тему "Новые предложения правительства Украины в энергетическом секторе - экономические и политические аспекты" сегодня в Киеве.

Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумкова Владимир САПРЫКИН отметил, что государство, которое первым вступает в ВТО, может выдвинуть последующей стране, желающей вступить в эту организацию, ряд требований.

"Я думаю, что если Украина вступит первой, то тут могут быть задеты такие сферы как экспортные пошлины на вывоз нефти из России в Украину. Второй момент - разработка какого-то долгосрочного механизма поставок газа и гарантии в части ценообразования", - сказал он.

"Украина, в случае своего вступления, безусловно, может, и, безусловно, будет предъявлять свои требования к России", - отметил руководитель Центра энергетических исследований (г. Киев) Константин БОРОДИН.

В свою очередь директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО отметил, что если такие требования будут выдвинуты, то это станет новой темой для конфликта в двухсторонних отношениях.

"Российская сторона сейчас опасается реэкспорта по ряду товарных групп через территорию Украины в связи со снижением тарифов. И тут Россия усматривает некий вызов для своих экономических интересов", - отметил он.

В.ФЕСЕНКО считает, что тема урегулирования отношений между Россией и Украиной в связи со вступлением последней в ВТО должна быть одной из главных во время визитов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву, запланированных на вторую половину февраля текущего года. "Иначе, мы напоремся на новые конфликты в экономической сфере", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, пакет документов по вступлению Украины в ВТО будет внесен на рассмотрение в рамках заседания Генерального совета этой организации 5 февраля. После возможного одобрения Генеральным советом Украина должна ратифицировать принятое решение не позднее 4 июля 2008 года. Только после ратификации Украина обретет членство в ВТО в течение 30 дней.

Ранее официальный Киев неоднократно заявлял, что не намерен, в случае вступления в ВТО раньше России, выдвигать ей дополнительные требования.