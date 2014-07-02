Детские и социальные заведения эвакуируют из Донецкой и Луганской областей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской .

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Как отмечается в сообщении, в целом в этом регионе расположено 77 государственных учреждений для постоянного проживания: 5 домов ребенка, 3 детских дома-интерната и 69 учреждений для людей преклонных лет и людей с инвалидностью.

Ранее Валерия Лутковская в своем представлении отметила, что из-за вооруженного противостояния на Донбассе, перекрытия дорог, распространения случаев мародерства и захвата зданий, возникла непосредственная угроза для жизни и здоровья воспитанников и подопечных таких заведений. Омбудсман также привела несколько возможных путей разрешения сложившейся ситуации, в частности, эвакуация соответствующих заведений в безопасные области или же для начала – в контролируемые украинскими силовиками районы в пределах вышеупомянутых областей. В случае, если эвакуация является невозможной, нужно создать специализированные подразделения охраны, пищевого и медицинского обеспечения, оснащенные соответствующим передвижным оборудованием, с целью поддержания жизнедеятельности вышеупомянутых заведений непосредственно по месту их расположения.

По представлению уполномоченного по правам человека премьер-министр Арсений Яценюк издал поручение относительно принятия соответствующих мер решения затронутых вопросов. По информации пресс-службы уполномоченного по правам человека, практическая реализация поручения премьер-министра уже начата.