НАТО создает трастовый фонд для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Андерс Фог Расмуссен сообщил журналистам перед заседанием министров иностранных дел (МИД) стран НАТО.

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По его словам, агрессия России против Украины привела к приостановке практического сотрудничества НАТО с Москвой. «Мы не видим никаких признаков того, что Россия уважает свои международные обязательства. Сегодня мы будем обсуждать наши отношения с Россией и решим, что делать дальше», - заявил генсек НАТО.

«Мы также будем говорить, как мы можем улучшить наше понимание угроз, и как мы будем с ними справляться в долгосрочной перспективе. В то же время, мы согласуем пакет долгосрочной помощи Украине, включая создание нового трастового фонда», - сказал он.

Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что на сегодняшнем заседании министры будут говорить о саммите в Уэльсе, назначенном на сентябрь, который «пройдет в критическое для безопасности время, когда мы сталкиваемся со старыми и новыми угрозами от Восточной Европы до Северной Африки и Ближнего Востока».

«Мы должны продолжать адаптировать нашу готовность и инвестировать наши возможности и партнерство. Сегодня мы пересмотрим меры, которые мы уже предприняли для усиления нашей коллективной безопасности. Наши обязательства относительно обороны всех наших союзников остаются неизменными», - подчеркнул генсек НАТО.