Порошенко заявляет, что уже 27 июня Украина станет полноправным ассоциированным членом ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже в пятницу, 27 июня, Украина станет полноправным ассоциированным членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на встрече представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти "День диалога".Читайте такжеЭксперты проанализировали экономическую часть Соглашения об ассоциации

Порошенко напомнил, что в пятницу в Брюсселе будет подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Состоится то, это за что мы настойчиво боролись в течение многих лет", - подчеркнул он.

В то же время, президент заметил, что на этом работа над евроинтеграцией не завершится и Украине сразу после подписания соглашения придется имплементировать соглашение в законодательство и в украинскую жизнь.