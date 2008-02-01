Министр: квоту на экспорт зерна можно увеличить

Квота на экспорт зерна может быть увеличена до 2,9 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, Минагрополитики предлагает увеличить квоту на экспорт зерна до того объема заявок, которые были поданы экспортерами. «Поступили заявки на 2,9 млн. тонн зерна, мы можем рассматривать вопрос удовлетворения всех заявок», - сказал министр.

Он также отметил, что МинАП совместно с Минэкономики предлагают продлить срок экспорта зерна до конца текущего маркетингового года (на сегодня квота на экспорт зерна установлена в объеме 1,2 млн. тонн и действует до 1 апреля 2008 года - УНИАН). При этом он добавил: «По моим данным, комиссия (по распределению квот на экспорт зерна – УНИАН) будет заседать в понедельник».

«Я считаю, что сегодня мы можем рассматривать вопрос, что мы можем полностью удовлетворить заявки экспортеров. Это не превышает тот показатель, который мы можем экспортировать», - заявил Ю.МЕЛЬНИК.

Он подчеркнул, что на сегодня все заявки рассмотрены и по ним есть подтверждение. Ю.МЕЛЬНИК добавил, что огромный объем работы сделан, осталось только техническая сторона.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины в начале января начало регистрацию заявок на получение лицензий для осуществления экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Процедура начата во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 26.09.2007 № 1179 “Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 марта 2008 г., и порядке выдачи лицензий”.

Напомним, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,2 млн. тонн. Планировалось, что экспорт будет возможен с 1 ноября 2007 года, затем правительство перенесло дату на 1 января 2008 года.