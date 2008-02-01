Из-за дороговизны тендера школьники останутся без еды

Под угрозой оказалось обеспечение питанием школьников Ровно из-за осложнения и подорожания тендерных процедур на поставки продуктов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Ровенского городского управления образования Виталий НОВАК, ни один из предпринимателей города, которые до этого времени исправно и качественно поставляли питание детям, уже не хочет принимать участие в соответствующем тендере. Причина – дороговизна этой процедуры. Ведь только за регистрацию в специальном каталоге, которую монопольно проводит лишь одна частная структура, нужно выложить до 15 тысяч гривен. Поэтому мелким предпринимателям такая процедура не по силам. Они сетуют, что такие средства можно было бы использовать с большей пользой для школьников, в частности, для улучшения организации их питания.

По словам В.НОВАКА, предприниматели вместе с педагогами решительно требуют изменений тендерного законодательства. А пока представители местной власти договорились с предпринимателями, чтобы те кормили в долг хотя бы наиболее социально незащищенных детей.

Местные чиновники говорят, что затрагивали эту проблему перед вице-премьером по гуманитарным вопросам Иваном ВАСЮНИКОМ, когда тот недавно посещал Ровно. А депутаты городского совета послали соответствующее обращение к Верховной Раде Украины.