В Польше легально трудоустроено свыше 20 тысяч украинцев

С 1 июля до 31 декабря 2007 года Уездные отделы труда Польши зарегистрировали 23 тыс. 115 заявлений о трудоустройстве иностранцев. Из этих заявлений 21 тыс. 513, или 93%, касались трудоустройства украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и общественной политики Польши.

По данным пресс-службы, больше всего заявлений по поводу трудоустройства касаются таких сфер, как сельское хозяйство (6 тыс. 689 чел.) и строительство (6 тыс. 232 чел.). 50% всех заявлений зарегистрировано в Мазовецком, Великопольском и Дольношлёнском воеводствах.

Министр труда и общественной политики Польши Иоланта ФЕДАК 29 января с.г. подписала распоряжение относительно выполнения работ иностранцами на территории Польши без необходимости получения разрешения на труд. Новый акт позволяет работникам из Украины, Беларуси и Российской Федерации выполнять краткосрочный труд без обязательного получения разрешения на труд на период от 6 месяцев на протяжении последующих 12 месяцев с первого въезда в Польшу. Распоряжение передано к публикации в «Дзенник Устав» и будет напечатано в начале февраля.

До этого времени положения закона давали возможность украинцам получения работы без необходимости разрешения на время от 3 до 6 месяцев на протяжении следующих 6 месяцев. Сейчас весь период выполнения работы в Польше составляет 6 месяцев в году. Разница заключается в том, что новые правила допускают возможность труда без перерыва, поскольку сейчас между трехмесячными периодами труда должен наступать трехмесячный перерыв в трудоустройстве.

Польский работодатель, который намерен трудоустроить украинца, белоруса или россиянина, обязан зарегистрировать заявление о намерении предоставления работы иностранцу в уездном отделе труда в соответствии с местом проживания заявителя. Процедуры регистрации происходят во время одноразового визита в отдел труда и являются бесплатными как для иностранца, так и для работодателя.

Это положение имеет пилотный характер. Срок действия положения - до 31 декабря 2009 года. Возможно, продление периода его действия наступит после анализа успешности введенного регулирования.