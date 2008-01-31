Дело об избиении милиционера чиновником: все довольны, все смеются

Прокуратура Полтавы закрыла уголовное дело по факту избиения заместителем Полтавского городского председателя Александром РУСИНЫМ милиционера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил прокурор Полтавской области Виктор ВОЙЦИШЕН.

По его словам, прокуратура Полтавы вынесла решение о закрытии уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

"На сегодня дело считается закрытым. Никто не жалуется - все довольны, все смеются", - сказал В.ВОЙЦИШЕН.

Вместе с тем, Прокуратура Полтавской области проведет проверку вынесенного решения городской прокуратуры Полтавы о закрытии уголовного дела по факту избиения вице-мэром Полтавы А.РУСИНЫМ милиционера и по подозрению его в причастности к выдаче фальшивых удостоверений на льготный проезд в общественном транспорте.

«Так как дело имеет общественный резонанс, мы изучим законность принятого решения", - сказал В.ВОЙЦИШЕН.

Как сообщалось, 25 декабря 2006 года произошла драка между вице-мэром Полтавы А.РУСИНЫМ и работниками милиции. Так, во время проверки проездных документов в троллейбусе работники милиции задержали женщину с фальшивым удостоверением инвалида детства, которое предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте.

По ее вызову на место события приехал А.РУСИН, поднял скандал и нанес удар в лицо работнику милиции.

27 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения А.РУСИНЫМ милиционера и по подозрению в причастности вице-мэра к выдаче фальшивых удостоверений на льготный проезд в общественном транспорте.

А.РУСИН также обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту превышения работниками милиции своих полномочий.

А.РУСИН был назначен заместителем мэра Полтавы по социальным вопросам в сентябре 2006 года.