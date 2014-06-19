В Крыму значительно возросли потоки героина - эксперт

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор по политике и партнерства Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел Скала.

По его словам, на полуострове восстанавливаются старые преступные схемы распространения наркотиков.

«Эти старые схемы становятся на поток и контролируются не из Киева ли Симферополя, а напрямую из России. Крымский отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) - уже на службе России и начинает «оживать». И раньше было известно, что ОБНОН крышевал наркобизнес Крыма, особенно в Керчи. Восстанавливаются старые коррупционные схемы. Известно (это подтверждают и силовики), что местному ОБНОН дали коридор - час в сутки, когда он может «работать» по распространению наркотиков через свои «точки». Все остальное время - это лимит, квота федеральной службы по контролю за наркотиками РФ, которая теперь на своих машинах с краснодарскими номерами занимается «делом», в частности, крышуя наркобизнес», - сказал Скала.

Читайте такжеТаможенный союз работает на руку наркобизнесу - экспертыОн прогнозирует, что среди наркозависимых в Крыму будет расти смертность из-за отсутствия лечения заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

«Будут смертельные случаи. Мы ожидаем рост на полуострове количества ВИЧ-инфицированных, инфицированных гепатитом и другими инфекциями. Понимаем, что Россия эти показатели не будет фиксировать», - отметил Скала.

Пациентка ЗПТ Оксана, которая была вынуждена уехать из Симферополя после принудительного закрытия программы (ЗПТ), рассказала на пресс-конференции, что пациенты в Крыму находятся в глубоком шоке.

«Люди не знают, как жить дальше. У многих мысли о суициде. У них выхода никакого нет. Несколько лет эти люди нормально жили, работали и в один день этого не стало», - сказала Оксана.