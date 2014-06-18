В Донецке террористы похитили из спецавтомобиля медикаментов на 5 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, руководство частной фирмы, занимающейся поставками медикаментов, заявило о том, что неизвестные вооруженные люди в Калининском районе города остановили их автомобиль, перевозивший лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, и украли их. Сумма ущерба составила более 5 млн грн.

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Кроме этого, в милиции сообщили, что также в Калининском районе в райотдел милиции обратились сотрудники частного предприятия с заявлением о том, что из 5 офисов неизвестные в масках украили все имущество.

По этим происшествиям возбуждены дела по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса ("грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц"). Эта статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.