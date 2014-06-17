В Донецке осталось воды на две недели - СНБО

В Донецке остались запасы воды на две недели, в Макеевке на 19 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

Читайте такжеВ 17 населенных пунктах Донетчины есть проблемы с поставками воды, газа, электричества«В результате повреждения насосных станций на канале Северский Донец отсутствует централизованное водоснабжение в городах Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке, Докучаевске, Угледаре и частично в Волновахе», - отметил он.

«В остальных городах и районах области водоснабжение ограничено, аналогичная ситуация может возникнуть в Донецке и Макеевке, там остался запас воды всего на 14 и 19 дней соответственно», - заявил представитель СНБО.