Журналисты определили лучшие компании по взаимодействию со СМИ

На финальной церемонии награждения Конкурса «Премия деловых кругов PRESSзвание» были оглашены пресс-службы компаний, которые наиболее эффективно взаимодействовали со СМИ на протяжении 2013 года.

Победителями в номинации pressЗНАНИЕ стали:

Первое место – ДТЭК, заместитель директора по коммуникациям Ирина Ковальчук.

Второе место – Киевстар, директор по корпоративным связям Михаил Шуранов.

Третье место – Астелит Life, начальник департамента по связям с общественностью Оксана Рудюк.

Четвертое место – Смарт-Холдинг, руководитель департамента по связям с общественностью Евгений Загорулько.

Пятое место – Bionic HILL, начальник пресс-службы Дмитрий Зверев.

«Украинское общество ориентировано на прозрачность и демократию. Чтобы соответствовать этому новому запросу, всем нам – и корпорациям, и медиа, и читателям, и телезрителям – нужно будет пересматривать сложившиеся подходы к взаимодействию. Потому что обратная сторона прозрачности и демократии – это принципы и ответственность. От имени команды ДТЭК хочу поблагодарить профессиональное сообщество за кредит доверия и сказать, что мы и далее намерены соответствовать вашим ожиданиям», - сказала Ирина Ковальчук, заместитель директора по внешним связям ДТЭК.

Деловые журналисты и редакторы оценивали работу пресс-служб компаний, отвечая на вопросы анкет по четырем критериям: информационная открытость компании, качество генерируемого контента, эффективность взаимодействия со СМИ, организация пресс-мероприятий.

«Благодарю коллег журналистов за высокую оценку работы пресс-службы Киевстар. Уверен, что это заслуга всей компании, каждого сотрудника, который помогает пресс-службе получать нужную информацию о работе крупнейшего телеком оператора. Ну а задача пресс-службы помогать журналистам делать их работу», - отметил Михаил Шуранов, директор по корпоративным связям Киевстар.

Анкетирование и сведение оценок журналистов проводила компания PwC – экспертный партнер Конкурса. Партнером номинации pressЗНАНИЕ в этом году выступила компания Group DF, пресс-служба которой, согласно методологии Конкурса, не может принимать участие в номинации и быть оцененной журналистами и редакторами.

«Мы поддержали номинацию «pressЗНАНИЕ», потому что считаем ее своего рода лакмусовой бумажкой, с помощью которой пресс-службы компаний могут получить обратную связь о том, как эффективно они взаимодействует с прессой. Ведь система голосования прозрачная и результаты открыты. Таким образом, номинанты в категории могут посмотреть, как их оценили журналисты по всем критериям, и сделать соответствующие выводы о том, что нужно сделать лучше», – прокомментировал Игорь Кирилюк, директор по корпоративным коммуникациям Group DF, представитель Наблюдательного Совета Конкурса.

Напоминаем, что оценки членов Жюри можно посмотреть на сайте Конкурса www.presszvanie.ua в разделе «Результаты».

Фотографии с церемонии награждения находятся на страничке Конкурса PRESSзвание в Facebook http://www.facebook.com/PRESSzvanie.ua

Справка:

«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-Холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, Group DF.

Юридический партнер: Asters.

Информационные партнеры: «Сегодня Мультимедиа», 5 канал, информационное агентство «УНИАН», журнал MMR, журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».

Партнеры церемонии награждения: Harveast, Київстар, LG, Velkopopovicky Kozel, Квас Тарас, Природне Джерело, Хортиця, Tullamore Dew, BEEF мясо&вино.

Экспертный партнер: PwC Украина.