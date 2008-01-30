Глава ГНАУ вопреки Программе правительства не хочет ликвидировать налоговую милицию

Налоговая милиция останется в структуре Государственной налоговой администрации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГНАУ Сергей БУРЯК сегодня журналистам.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА, Минфин изучает вариант подчинения ему налоговой милиции.

Напомним, в Программе деятельности Кабинета министров «Украинский прорыв» говорится, что правительство в перспективе намерено ликвидировать налоговую милицию. Этот пункт содержится в разделе о стратегии реформирования налоговой системы Украины на среднесрочную перспективу.