МВД завело дело по событиям у посольства России в Киеве
16:00, 15 июня 2014Общество
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МВД возбудило дело по факту прошедших 14 июня событий под зданием посольства России в Украине.
МВД открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 4 лет.
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«Сведения об указанном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления», – сообщает Главное управление МВД в Киеве.
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