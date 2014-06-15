МВД завело дело по событиям у посольства России в Киеве

МВД открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 4 лет.

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«Сведения об указанном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления», – сообщает Главное управление МВД в Киеве.