Крымчане, которые временно проживают на Львовщине, получат одноразовую помощь ООН

Жителям Крыма, временно проживающим во Львовской области, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выплатит единоразовую адресную помощь.

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовской ОГА Ирина Сех.

Она отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработало порядок выплаты единоразовой адресной помощи, предоставляемой гражданам Украины, которые переселились из Крыма и города Севастополя во Львовскую область.

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По ее словам, первый транш единоразовой помощи будет выплачен семьям с маленькими детьми, одиноким матерям, семьям, в составе которых есть инвалиды, и студентам, которые не получают стипендию.

«Размер помощи будет колебаться от 3 до 7,5 тыс. грн и зависит от количества маленьких детей в семьях. Единоразовая помощь для студентов будет составлять 2 тыс. грн. Сейчас департамент социальной защиты ЛОГА открывает в казначействе счет, на который до конца следующей недели должны поступить средства. Надеюсь, что до конца этого месяца они дойдут до адресатов», – отметила Сех.

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Она также сообщила, что окончательная сумма помощи будет определена после того, как представитель Управления, который сейчас находится во Львовской области, ознакомится с потребностями 140 человек, которые должны получить помощь.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец апреля, во Львовской области устроены около 1,5 тыс. переселенцев из Крыма.