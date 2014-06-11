Жители Крыма будут платить налог за размещение туристов

Эту меру воздействия уже начали применять в Ялте. По информации городской мэрии, теперь местным жителям, которые хотят заработать на отдыхающих, придется оформлять специальное свидетельство, пишет «Сегодня».

Читайте такжеТолько 3% россиян собираются отдыхать этим летом в аннексированном Крыму - опрос

«Это касается граждан, которые предоставляют помещения для временного размещения с ограниченным количеством мест - не более 30 - и не оказывают дополнительные услуги по организации питания и экскурсий, а также не сдают в аренду принадлежащие им объекты недвижимости под офисы и магазины», - пояснили в горсовете Ялты.

Согласно новым правилам, собственники объектов, площадь которых не превышает 50 кв. м., будут платить около 4 грн за 1 кв. м. Если же площадь окажется больше – нужно будет заплатить около 7 грн.

Читайте такжеВ Крыму аренда жилья подешевела в 2-2,5 раза из-за отсутствия спроса

«В случае установления фактов предоставления услуг по проживанию без приобретения разрешения будут применяться штрафные санкции в пятикратном размере фиксированной ставки налога, установленной органом местного самоуправления», - отметили в ялтинской мэрии.