Количество туристов в Крыму упало в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом - "министр"

Как передает корреспондент Центра журналистских расследований, такие данные на заседании нелегитимного Совета министров Крыма озвучил заместитель "министра курортов Крыма" Игорь Котляр.

«На сегодняшний день средний уровень загрузки по Крыму составляет 28-30% в зависимости от регионов. Это в 2-2,5 раза меньше, чем по прошлому году. На майские праздники был незначительный всплеск приезжих, но он составил меньшее количество по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сказал замминистра.

Читайте такжеКрым может рассчитывать лишь на 700 тысяч туристов вместо 6 млн в прошлом годуС озвученными цифрами не согласился один из главарей оккупационной власти Владимир Константинов, который заявил, что разница между показателями 2013 и 2014 годов не может быть такой большой.

«Вы или ошиблись в цифре, и в два раза с половиной говорите меньше, чем в прошлом году. Сейчас 30% загрузка. У нас что, в прошлом году было 70% загрузки в мае? Не было такой загрузки никогда. То, что загрузка недостаточная, это понятно, мы знаем причину. Но цифры не очень корректные», - сказал он.

Напомним, еще в начале апреля в самопровозглашенном крымском правительстве заявляли о прогнозируемом туристическом потоке общей численностью порядка 8 миллионов человек. Сейчас прогнозируемый показатель сократился до трех миллионов.