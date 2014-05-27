«Власти» Крыма обвинили Украину в отсутствии туристов

«Не решены вопросы доставки туристов на полуостров. Железная дорога, по которой прибывали 80% отдыхающих, пока не в состоянии обеспечить это, поскольку украинская сторона не готова предоставить нам все маршруты. И, соответственно, сегодня мощностей по доставке нам хватает на 16 - 20 тыс. пассажиров в сутки, при необходимости как минимум в 2 раза больше», - сказал Сергей Аксенов, передает Крым.Реалии.

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Он обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поручить российскому министерству транспорта ускорить работу в этом направлении.

Он предложил Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность направления на отдых в Крым сотрудников крупных государственных российских предприятий - «Газпрома» и «Роснефти».