Черномырдин не понимает, о каких газовых посредниках говорит Тимошенко
В России работает только Газпром
Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отмечает, что он не понимает, о каких посредниках в украинско-российских газовых отношениях говорит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Об этом он сказал в ответ на просьбу УНИАН прокомментировать заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости ликвидировать посредников в газовых отношениях между Украиной и РФ.
«Я не знаю, чего она хочет, что она имеет ввиду, каких посредников», - сказал посол. По его словам, со стороны России работает государственная компания «Газпром», и процесс поставки газа является подконтрольным и прозрачным. «Других компаний у нас нет», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.
При этом он отметил, что скоро состоится визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву (запланирован на 21 февраля – УНИАН), и «тогда станет ясно, каких посредников она имела ввиду».
Отвечая на вопрос о том, могут ли газовые вопросы обсуждаться на заседании межгосударственной комиссии Ющенко-Путин 12 февраля, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил: «Президенты все могут обсуждать, в том числе и этот вопрос».
Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".
50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.
28 января в Брюсселе после встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что настаивает, что все посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией должны быть ликвидированы.
«Моя позиция абсолютно неизменна: Украине не нужны для контрактов на поставку газа из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана никакие теневые посредники. Наличие таких посредников служит признаком определенных коррупционных действий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.