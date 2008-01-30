Черномырдин не понимает, о каких газовых посредниках говорит Тимошенко

Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отмечает, что он не понимает, о каких посредниках в украинско-российских газовых отношениях говорит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в ответ на просьбу УНИАН прокомментировать заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости ликвидировать посредников в газовых отношениях между Украиной и РФ.

«Я не знаю, чего она хочет, что она имеет ввиду, каких посредников», - сказал посол. По его словам, со стороны России работает государственная компания «Газпром», и процесс поставки газа является подконтрольным и прозрачным. «Других компаний у нас нет», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

При этом он отметил, что скоро состоится визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву (запланирован на 21 февраля – УНИАН), и «тогда станет ясно, каких посредников она имела ввиду».

Отвечая на вопрос о том, могут ли газовые вопросы обсуждаться на заседании межгосударственной комиссии Ющенко-Путин 12 февраля, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил: «Президенты все могут обсуждать, в том числе и этот вопрос».

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

28 января в Брюсселе после встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что настаивает, что все посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией должны быть ликвидированы.

«Моя позиция абсолютно неизменна: Украине не нужны для контрактов на поставку газа из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана никакие теневые посредники. Наличие таких посредников служит признаком определенных коррупционных действий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.