Представительство Министерства туризма Израиля в Украине представляет фотовыставку "МОЙ ИЗРАИЛЬ"

Фотовыставка проходит в необычном формате - "фото на прищепках" и представляет работы журналистов, которые побывали в пресс-турах в Израиль.

Основная идея выставки: авторы показывают "свой Израиль", как они почувствовали, увидели и запомнили страну.

"Впечатления обычного человека всегда намного красноречивее и правдивее, чем рекламные проспекты" и "Фотография содержит более тысячи слов".

Израиль - в сотнях ракурсов: пейзажи и люди, высокое и земное, экстравагантное сиюминутное и традиционное незыблемое.

Из сотен фрагментов, пойманных в видоискатель фотокамер, сложилась пестрая мозаика страны, впечатления о которой не втиснуть в рамку жанров ... Впрочем, рамок и не было - фотосюжеты развешены "на прищепках"...

Приходи, рассматривай, вдохновляйся - и создавай свой образ этой страны. Путь туда не так далек - 3,5 часа на борту лайнера, весело расписанного в белый и голубой ... в цвета национального флага.

Во время работы выставки ежедневно будет проходить розыгрыш призов от UP by EL AL Ukraine и Министерства туризма Израиля.

Выставка будет работать с 5.06 по 10.06.2014 (ресторан Петрович, ул. Ярославская 5/2).