В Украине создан Совет межнационального согласия

Как рассказал министр культуры Евгений Нищук, были разработаны 2 постановления: одно о создании Совета межнационального согласия и второе постановление об учреждении должности правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики при Кабинете министров. «Сегодня окончательно были приняты эти 2 постановления», - сказал министр.

По его словам, правительственный уполномоченный будет приравнен к должности заместителя министра культуры и сможет на межгосударственном уровне опекаться этнонациональной политикой. Как отметил Евгений Нищук, назначать на эту должность будет премьер-министр, уточнив, что на новый пост может быть назначен Геннадий Друзенко. Совет межнационального согласия, по его словам, возглавит вице-премьер по вопросам гуманитарной политики Александр Сыч.