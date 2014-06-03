В Украине начинается внешнее независимое оценивание

На входе в пункт тестирования необходимо предъявить сертифікат ВНО, паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате, а также приглашение-пропуск для участия в ВНО.

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«В случае отсутствия одного из вышеупомянутых документов или предъявления копий сертификата, паспорта или другого документа абитуриент в пункт тестирования не допускается», - отмечается в сообщении Минимстерства образования и науки.

Допуск абитуриентов в пункт тестирования будет длиться с 10.15 до 10.50, начало внешнего независимого оценивания по всем предметам – 11.00.

Также в Минобразования напомнили, что в течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.