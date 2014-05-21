Правительство перенесло ВНО для выпускников Донбасса

При этом луганские и донецкие выпускники для тестирования смогут выбрать и другой регион, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

"Рекомендуем Минобразования предусмотреть возможность переноса тестирований детей в связи с угрозой жизни и с невозможностью доставить тесты", - заявил вице-премьер-министр Александр Сыч.

Читайте такжеНа Донетчине сепаратисты оставили детей без доступа к образованию и продуктовКрымские выпускники будут сдавать тесты на основной сессии внешнего независимого оценивания и на материковой части Украины. Этим абитуриентам правительство посоветовало приехать на место тестирования заранее, поскольку вполне возможны проблемы с графиком поездов после 1 июня. Ранее сообщалось, что ВНО на Востоке Украины состоится с усиленными мерами безопасности.