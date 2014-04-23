Внешнее независимое оценивание состоится вовремя - Квит

Он подчеркнул, никаких причин для переживаний у абитуриентов или у родителей абсолютно нет.

«Проблема была не с государственным финансированием. ВНО требует достаточно больших затрат и государство берет на себя эти затраты. Были вопросы относительно своевременных проплат, связанные, в частности с печатью тетрадей, с расходными материалами и др. Была ситуация, когда нельзя было затягивать с проплатами, потерять алгоритм, чтобы вовремя шаг за шагом, организовывать необходимые меры. Очень хорошо, что помог нам фонд Рината Ахметова <Развитие Украины>. Когда непростая ситуация была нами показана на одной из пресс-конференций, с нами связался директор фонда Анатолий Заболотный и предложил помощь. Фонд Рината Ахметова направления оплатил определенные расходы, которые должны быть сделаны.

Читайте такжеМинобразования: Подготовка к ЗНО идет по плану, никаких срывов не будетПроблема заключалась в том, что надо было немедленно оплатить расходы, а с Госказначейством были промедления. Но теперь все проблемы устранены», - сказал Квит.

Министр подчеркнул, что ВНО состоится вовремя и без проволочек. «Мы прилагаем дополнительные организационные усилия, чтобы все желающие крымчане прошли внешнее независимое оценивание. Таких зарегистрировалось более 700 человек. Они получат возможность пройти оценивание или в Херсонской области, или даже в тех университетах, в которые они намерены поступать. Для них мы создаем дополнительные условия», - подчеркнул Квит.