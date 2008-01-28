Милиция патрулирует все отделения Ощадбанка на Полтавщине

Милиция Полтавской области организовала патрулирование всех 247 отделений Ощадбанка для обеспечения безопасности при получении компенсационных выплат вкладчиками Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник милиции общественной безопасности областного управления МВД Виталий ХАН.

По его словам, в тех сберкассах, где наблюдается наибольшее скопление вкладчиков, милиционеры дежурят ежесуточно. Кроме того, милиция располагает патрульными автомобилями, готовыми срочно приехать на место вызова в другие отделения Ощадбанка.

"У нас есть договоренность с сотрудниками Ощадбанка и прямая связь для оперативного прибытия на место события. Также милиция разрабатывает схему обеспечения безопасности работников почты, которые будут доставлять средства по месту жительства вкладчиков. В области расположено 750 почтовых отделений и все их необходимо охватить", - заявил В.ХАН.

Как сообщал УНИАН, компенсационные выплаты в Полтавской области уже получили 10 тысяч вкладчиков из 25,514 тысяч граждан, зарегистрировавшихся в кассах Ощадбанка.