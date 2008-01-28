Погода на 29 января - 2 февраля

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине небольшие морозы без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 29 января, без существенных осадков, лишь на севере Левобережья, а днем и на крайнем западе местами небольшой снег. В западных областях ночью и утром слабый туман. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на юге Крыма ночью 0-5°мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 7-12°мороза, днем 1-6° мороза.

30-31 января удержится переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 31 января в западных и местами в северных областях пройдет небольшой мокрый снег.

Температура в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, в степной части Крыма, 30 января на Левобережье, а 31 января в восточных, Днепропетровской области и Приазовье 8-13° мороза; днем от 3° тепла до 2° мороза, на востоке до 6° мороза, 31 января в южной части 1-6° тепла.

1 февраля на большей части территории страны, 2 февраля в западных и северных областях небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (днем в западном регионе умеренные осадки). Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на юге до 8° тепла; в восточной части ночью 1 февраля 5-10° мороза, 2 февраля 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

3-4 февраля и 7 февраля на большей части территории Украины осадки (в основном небольшие), 5-6 февраля преимущественно без осадков. Температура ночью 0-6° мороза, на юге до 3° тепла; днем от 1° мороза до 5° тепла, на юге 2-8° тепла.

Завтра в Киеве и области без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.

30-31 января в столице и области переменная облачность, без существенных осадков, лишь 31 января днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

1-2 февраля в Киеве и области временами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-4° мороза, днем 1-5° тепла.