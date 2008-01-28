Среди украинских миллионеров мода на личные самолёты
13:14, 28 января 2008Общество
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Бизнесмены стоят в очередях
Отечественные бизнесмены отказываются от дорогих иномарок в пользу самолетов и вертолетов, пишет еженедельник “Контракты”.
Однако бизнесмену, который решил приобрести личный самолетик, придется подождать. На популярнейшие модели воздушного транспорта - очереди. А стоит личная железная птица несколько десятков миллионов долларов. Однако предпринимателей ценой не испугаешь. Покупатели готовы доплачивать, чтобы получить свой самолет в самые короткие сроки.
В 2008 году украинцы потратят на покупку самолетов по меньшей мере $225 млн. За 10 лет объем мирового рынка новых бизнес-самолетов достигнет $200 млрд.
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