В Донецке горел дворец спорта «Дружба» - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 4 ч. 49 мин. 27 мая в г. Донецк в дворце спорта «Дружба» возник пожар на площади около 300 кв. м (горит внутренняя отделка). К тушению пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечено десять отделений на основной и специальной технике", - говорится в повидомленнни.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются.