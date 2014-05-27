В Донецке горел дворец спорта «Дружба» - ГСЧС

07:46, 27 мая 2014
Общество
1

В Донецке во дворце спорта «Дружба» произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Фото: wikipedia.org

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 4 ч. 49 мин. 27 мая в г. Донецк в дворце спорта «Дружба» возник пожар на площади около 300 кв. м (горит внутренняя отделка). К тушению пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечено десять отделений на основной и специальной технике", - говорится в повидомленнни.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter