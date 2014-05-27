В Донецке горел дворец спорта «Дружба» - ГСЧС
07:46, 27 мая 2014Общество
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В Донецке во дворце спорта «Дружба» произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.
В Донецке во дворце спорта «Дружба» произошел пожар - ГСЧС/ Фото: wikipedia.org
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 4 ч. 49 мин. 27 мая в г. Донецк в дворце спорта «Дружба» возник пожар на площади около 300 кв. м (горит внутренняя отделка). К тушению пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечено десять отделений на основной и специальной технике", - говорится в повидомленнни.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются.
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