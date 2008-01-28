С сегодняшнего дня в Европе существует единое платежное пространство - единая европейская платежная система SEPA (Single Euro Payments Area).

Важность этого события многие эксперты сравнивают с введением в 2002 году единой европейской валюты, пишет газета "РБК-daily".

Начиная с 28 января физические и юридические лица имеют возможность осуществлять переводы средств, используя SEPA, которая положит конец разделению европейского платежного рынка национальными границами. С сегодняшнего дня 27 государств - членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария составляют единое европейское платежное пространство с населением в 330 млн. человек.

Они получают возможность производить и получать платежи внутри Европы, используя любой счет в европейском банке. После кредитных трансфертов постепенно будут вводиться и два других важнейших инструмента безналичных транзакций - прямые дебеты и карты. Таким образом, в еврозоне будет обеспечено 85% всех безналичных транзакций. Для банков начало работы в рамках SEPA означает ужесточение конкуренции: кооперативные банки Италии, немецкие сберегательные кассы и нидерландские частные банки - всем им придется напрямую соревноваться друг с другом.

*** Ежегодно в странах Евросоюза производится 74 млрд. безналичных платежей - более одной трети мирового объема.

С сегодняшнего дня в Европе введена единая платежная система SEPA

Киев. 28 января. УНИАН. С сегодняшнего дня в Европе существует единое платежное пространство - единая европейская платежная система SEPA (Single Euro Payments Area).

Важность этого события многие эксперты сравнивают с введением в 2002 году единой европейской валюты, пишет газета "РБК-daily".

Начиная с 28 января физические и юридические лица имеют возможность осуществлять переводы средств, используя SEPA, которая положит конец разделению европейского платежного рынка национальными границами. С сегодняшнего дня 27 государств - членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария составляют единое европейское платежное пространство с населением в 330 млн. человек.

Они получают возможность производить и получать платежи внутри Европы, используя любой счет в европейском банке. После кредитных трансфертов постепенно будут вводиться и два других важнейших инструмента безналичных транзакций - прямые дебеты и карты. Таким образом, в еврозоне будет обеспечено 85% всех безналичных транзакций. Для банков начало работы в рамках SEPA означает ужесточение конкуренции: кооперативные банки Италии, немецкие сберегательные кассы и нидерландские частные банки - всем им придется напрямую соревноваться друг с другом.

*** Ежегодно в странах Евросоюза производится 74 млрд. безналичных платежей - более одной трети мирового объема.