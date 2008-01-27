Блэр закрыл призывом форум в Давосе

В воскресенье, 27 января, подошел к концу Всемирный экономический форум в Давосе, сообщается на его официальном сайте. На последнем заседании экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который в этом году выступил в роли сопредседателя давосского форума, призвал сосредоточиться на борьбе с вооруженными конфликтами, (особенно на Ближнем Востоке), терроризмом, изменениями климата, нехваткой питьевой воды и в целом с трудностями, связанными с глобализацией.

"Глобализация заставляет фундаментально менять пути сотрудничества между людьми, - сказал нынешний спецпредставитель "квартета" по ближневосточному урегулированию, - Политические лидеры должны непрестанно расширять взаимодействие между своими странами. Когда все в мире взаимосвязано и все мы связаны друг с другом, нет другого пути, кроме как придерживаться общей системе ценностей. У нас нет иного выбора, мы должны работать друг с другом".

Важнейшая экономическая конференция 2008 года собрала более двух тысяч участников, среди которых были три десятка глав государств, около сотни министров, и многие главы крупнейших компаний со всего мира.

Лента.ру