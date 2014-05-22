В Луганской области из-за действий террористов отменили ряд поездов

В Луганской области "Укрзализниця" отменила некоторые поезда дальнего и пригородного следования. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на сообщение железнодорожного управления. Также были изменены маршруты следования некоторых поездов.

"Подобные изменения связаны с блокированием железнодорожного моста группой неизвестных вооруженных людей на перегоне Насветевич-Рубежное. Также было закрыто движение на участке Сватово-Лисичанск", - сообщили железнодорожники.

В сложившейся ситуации при планировании поездки пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, - отметили в ведомстве.

Дальнее сообщение:

· №126/125 Луганск-Киев отменен

· № 325/326 Харьков-Луганск отменен.

· №144/143 Донецк-Санкт-Петербург изменил маршрут следования.

Пригородное сообщение:

· № 6344 Попасная-Сватово отменен.

· № 6341 Сватово-Попасная отменен.

· № 6346 Сватово-Попасная отменен.

· № 6329 Купянск-Попасная будет следовать до станции Сватово. На участке Сватово-Попасная в ходу не будет.

· № 6337 Купянск-Попасная будет следовать до станции Сватово. На участке Сватово-Попасная в ходу не будет.

· № 6342 Попасная-Сватово будет следовать до станции Переездная. На участке Переездная-Сватово в ходу не будет.

· № 6491 Сватово-Луганск устанавливается в сообщении Попасная-Луганск.

· № 6492 Луганск-Сватово устанавливается в сообщении Луганск-Попасная.