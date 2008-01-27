«Укрзализныця»: вины машиниста в гибели шести молодых людей нет

Вины железной дороги в гибели шести молодых людей, сбитых поездом в Ривнеской области, по предварительным данным, нет.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении управления взаимодействия со средствами массовой информации «Укрзализныци».

Как напомнили в пресс-службе, сегодня ночью на перегоне «Ивачково – Здолбунов» в Ривнеской области пассажирский поезд №43 сообщением «Киев – Ивано-Франковск» смертельно травмировал шесть молодых людей. Личности пострадавших устанавливаются. По предварительным данным, пострадавшие в возрасте от 15 до 19 лет возвращались по железнодорожному полотну из клуба в с. Ивачково к с. Здовбица.

Машинист поезда, заметив посторонних на путях, дал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако, согласно графику движения, поезд ехал со скоростью 90 км/час, при этом тормозной путь составляет около 900 м, поэтому наезда на людей избежать не удалось.

Обстоятельства несчастного случая выясняются правоохранительными органами и работниками служб Юго-Западной железной дороги.