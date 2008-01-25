Рабочая группа ВТО согласилась, что Украину можно принимать

Рабочая группа по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию сегодня на заседании в Женеве утвердила отчет Украины по вступлению в ВТО.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, принимавший участие в заседании группы.

«Отчет утвержден со всеми приложениями», - заявил замминистра, и отметил, что вопрос о вступлении Украины в ВТО ожидается рассмотреть на заседании Генерального совета ВТО, которое состоится 5-6 февраля.

Таким образом, Рабочая группа подтвердила, что Украина выполнила все требования, необходимые для вступления в эту международную торговую организацию.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина урегулировала с Европейским Союзом вопрос использования экспортных пошлин, который был последней преградой на пути вступления Украины в ВТО.

Как заявлял В.ПЯТНИЦКИЙ, договоренности, достигнутые с ЕС по этому вопросу, не выходят за рамки правил ВТО.

«Та договоренность, которая достигнута, она так или иначе осталась в контексте правил ВТО. Первоначальный вариант, предложенный ЕС, выходил из контекста правил ВТО. Я могу сказать, что если нас примут в ВТО 5-6 февраля, то степень достигнутого компромисса адекватна поставленной цели… Отличие того предложения, которое мы вначале получили от ЕС и сегодняшнего согласованного варианта настолько кардинально, что стоило потратить время, чтобы за это побороться», - заявил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он подчеркнул, что договоренность с ЕС по экспортным пошлинам не позволит в дальнейшем поставить Украину в какое-либо невыгодное положение в рамках ВТО, опасность чего существовала при условии принятия первоначальных предложений ЕС.

Процесс вступления в ВТО Украина начала в 1993 году.