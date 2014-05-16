Из-за непогоды в Украине обесточены 189 населенных пунктов - ГСЧС

В ночь с 15 на 16 мая в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 189 населенных пунктов в девяти областях страны.

"Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 189 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Киевская - обесточено 58 н.п., Львовская - 55 н.п., Житомирская - 25 н.п., Волынская - 20 н.п., Черниговская - 11 н.п., Кировоградская - 7 н.п., Черкасская - 5 н.п., Ивано-Франковская - 4 н.п. и Закарпатская - 4 н.п", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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