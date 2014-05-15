В Италии поддержали инициативу о проведении международной мирной конференции по Украине

Во время визита в Италию, кандидата в Президенты Валерия Коновалюка еще ждет ряд встреч с представителями деловых кругов и членами правительства Итальянской республики, но уже сейчас получены первые результаты инициатив политика.

Так,была поддержана инициатива Коновалюка об организации и проведении международной мирной конференции, результаты которой положили бы конец конфликтам как внутри страны, так и на международной арене.

Сам политик поделился с итальянскими чиновниками своим планом выхода Украины из кризиса, который на прошлой неделе представил в Вашингтоне. Кроме того, он отметил важность разработки новых механизмов реализации Будапештского меморандума.

«Мы отказались от ядерного оружия, а в ответ получили не гарантии безопасности, а лишь формальные обещания, которые не защитили наш суверенитет и границы», - подчеркнул Валерий Коновалюк.

Итальянские политики тоже признали мягкость и недостаточность в в помощи нашей стране, председатель комитета по европейской политике – сенатор Роберто Формигони признался, что Европа, действительно, сделала недостаточно для того, чтобы достойно ответить на те вызовы, с которыми сейчас столкнулась Украина и весь мир.

«Ответственность за происходящее в Украине и на России, и на США, и на ЕС», - уверен Формигони.

Своего коллегу поддержал и глава парламентской группы «Forza Italia» Ренатто Брунетта. «Европа должна дышать двумя легкими. А не только одним – западным. Пора открыть дыхание и на Восток. Украина – будущее Европы», - отметил он.