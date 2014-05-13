Общественные слушания: Торгово-экономическое измерение внешней политики Украины

Приглашаем представителей СМИ на общественные слушания на тему «Торгово-экономическое измерение внешней политики Украины». Мероприятие состоится 16 мая 2014 года с 11-00 по 13-00 в помещении фонда “Майдан иностранных дел” (ул. Трехсвятительская 13, офис 15).

Повестка дня

1. Современное состояние внешнеэкономической деятельности и ожидаемые изменения ситуации.

2. Институциональное обеспечение реализации внешнеэкономических интересов.

3. Основные задачи дипломатической службы в контексте усиления экономической составляющей деятельности МИД Украины.

Участники

Торгово-промышленная палата Украины

Американская торговая палата

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины

Европейская бизнес ассоциация

Международный трейд-клуб

Национальный комитет Международной торговой палаты

Дипломаты высокого ранга

Рабочие языки

Украинский и русский

Аккредитация представителей СМИ до 17:00 15-го мая:

press@mfaua.org или 067 2091772

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и мироу профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".