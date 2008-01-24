Шевченковский район Киева в 2008 году потратит на образование 300 млн. грн.

Шевченковский район Киева потратит на развитие образования и внешкольного воспитания в 2008 году свыше 300 млн. грн., что почти вдвое превышает соответствующие бюджетные показатели прошлого года.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной политики Шевченковского районного в г. Киеве совета, об этом на встрече с директорами школ сообщил председатель Шевченковского района Виктор ПИЛИПИШИН.

В частности, основная часть расходов уйдет на капитальный ремонт и техническое оснащение учебных заведений. Например, запланировано поменять окна и двери во всех без исключения учебных заведениях. Также планируется строительство четырех центров внешкольного образования. Как ожидается, направление дополнительных средств и количество средств, которые получат школы на различные нужды, будут определяться родителями.

"Районная власть на протяжении последующих пяти лет планирует реализовать ряд проектов, которые обеспечат надлежащие условия для воспитания наших детей”, - отметил В.ПИЛИПИШИН, в то же время отметив, что для их реализации нужны серьезные средства. Поэтому, по его словам, с каждым годом бюджет образования будет расти.

В сообщении отмечается, что на сегодня Шевченковский район насчитывает около 100 образовательных учреждений, в которых обучается 30,3 тыс. детей. До 2012 года планируется отремонтировать все учебные заведения района и построить 14 центров внешкольного образования.