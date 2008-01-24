Трое львовян нагрели польскую фирму на 80 тысяч евро

Львовские стражи порядка расследуют уголовное дело, возбужденное окружной прокуратурой польского города Перемышля по факту мошенничества гражданами Украины, жителями Львовской области, нанесшими ущерб одной из польских фирм на сумму 83 тыс. 430 евро.

Об этом корреспондента УНИАН проинформировал источник в правоохранительных органах Львовской области.

По данным источника, польская прокуратура, которая передала правоохранителям Львовской области материалы уголовного дела, установила, что в ноябре 2007 года трое жителей Стрыйского района Львовской области в Подкарпатском воеводстве Польши подали поддельные документы на таможенный склад одной из фирм, в результате чего незаконно завладели электротоварами на сумму свыше 83 тысяч евро.

Сейчас по данному уголовному делу ведется следствие.