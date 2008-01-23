Украина уже не хочет брать ставку транзита с потолка

Украинская сторона уже имеет ряд наработок и предложений по установлению новой методики цены на транзит газа, которые могут быть предложены российским партнерам на переговорах уже в этом году.

Об этом в интервью УНИАН заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он от метил, что определение ставки транзита российского природного газа по территории Украины в Европу должно происходить по схеме, понятной обеим сторонам - России и Украине.

«Ставка транзита не должна браться с потолка, должна определяться по понятной и приемлемой формуле, как это происходит в Европе на принципах Европейской энергетической хартии. Это один из принципиальных вопросов», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, до сегодняшнего дня ставка на транзит определялась по не совсем понятной и прозрачной формуле.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, для избежания возможных противоречий в указанном вопросе стороны в процессе переговоров должны определить «понятный алгоритм» расчетов ставки. При этом с учетом ряда факторов, в том числе с учетом технических вопросов, связанных с состоянием и обслуживанием украинской газотранспортной системы, стороны на переговорах в конечном итоге должны прийти к компромиссному варианту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина и Россия должны провести переговоры относительно ставки транзита российского газа по территории нашей страны.

Премьер отметила, что Россия в три раза повысила цену на газ для Украины, в то же время транзитная ставка не изменилась.

«Поэтому пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости ставок транзита российского газа через территорию Украины в Европу», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже поручила специалистам провести анализ относительно функционирования транзитных систем и цен на такие услуги в других странах.

«И с такими аргументами, если мы говорим о рыночных ценах, можно выйти на переговорный процесс с Россией», - сказала премьер-министр.

Напомним, что в декабре 2007 года еженедельник "Зеркало недели" со ссылкой на советника председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия ВИТРЕНКО сообщил, что, по расчетам компании, экономически обоснованная ставка транзита газа по территории Украины должна составлять в 2007 году 7,48 долл. за тыс. кубометров на 100 км, в 2008 году - 9,32 долл.

20 января в интервью телеканалу «Интер» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал всех «даже не дискутировать» по поводу пересмотра цены на транзит газа по территории Украины.

Президент отметил, что отношения на этом рынке выстраиваются очень сложно. Он отметил, что поднятие вопроса по тарифам на транзит приведет к поднятию вопроса о повышении цены на газ для Украины.

Сейчас ставка транзита газа по территории Украины составляет 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. В 2007 году ставка составляла 1,6 долл.

Справка УНИАН. 4 декабря 2007 года Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 дол. за тысячу кубометров на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа по территории Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 дол. за тысячу кубометров на 100 км, по территории России для Украины - 1,7 дол. за тысячу кубометров на 100 км.

5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставки природного газа в 2008 году. Контракты были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".