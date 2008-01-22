Награждены орденами, медалями и почетными званиями к Дню Соборности (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО за весомый личный вклад в дело единения украинского народа, построение демократического, социального и правового государства и по случаю Дня Соборности Украины отметил государственными наградами Украины ряд общественных деятелей, работников культуры и науки.

Соответствующий Указ № 32/2008 размещен на сайте главы государства.

В частности, орденом «За заслуги» І степени награждены: проректор по научной работе Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, член-корреспондент НАН Украины Илья ЗАЛЮБОВСКИЙ, генеральный директор – художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко Петр ЧУПРИНА.

Орденом «За заслуги» II степени награждены: корреспондент газеты «Сільські вісті» Степан КОЛЕСНИК; директор Института народоведения НАН Украины, народный депутат Украины первого созыва Степан ПАВЛЮК; художественный руководитель Полесского ансамбля песни и пляски «Ленок», народный артист Украины Иван СЛЁТА.

Кроме того, орденом «За заслуги» III степени награждены 22 человека.

Также, в соответствии с указом Президента орденом княгини Ольги III степени награждены:

заместитель директора Государственного архива Одесской области Лилия БИЛОУСОВА; почетный председатель Всеукраинской лиги украинских женщин Дария ГУСЯК, член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы Ольга ИЛЬКИВ и другие.

Медалью «За труд и доблесть» награжден кошевой атаман Украинского православного казачества Анатолий НОСЕНКО.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО присвоил почетные звания: «Народный артист Украины» - солисту оперы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко Тарасу ШТОНДЕ; «Заслуженный артист Украины» - певице Татьяне НЕГРИЙ; «Заслуженный изобретатель Украины» - профессору Николаевского государственного гуманитарного университета имени Петра Могилы Юрию КОНДРАТЕНКО, «Заслуженный деятель науки и техники Украины» - ректору Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины, доктору исторических наук, профессору Николаю ГОЛОВКО; «Заслуженный журналист Украины» - собственному корреспонденту Украинского независимого информационного агентства новостей «УНИАН» в Одесской области Михаилу АКСАНЮКУ; ведущему телерадиокомпании «Студия 1+1» Юрию МАКАРОВУ; члену Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяне МОКРИДИ и другим. Также звание «Заслуженный врач Украины» присвоено главному врачу частного предприятия «Институт дерматокосметологи доктора Богомолец» Ольге БОГОМОЛЕЦ-ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО ряду лиц присвоил почетные звания «Заслуженный работник культуры Украины», «Заслуженный работник образования Украины», «Заслуженный работник промышленности Украины», «Заслуженный юрист Украины», «Заслуженный мастер народного творчества Украины», «Заслуженный художник Украины».